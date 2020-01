Marsala, nozze di ferro per Michele e Antonia

Due nonnini marsalesi hanno festeggiato ieri le nozze di ferro. Hanno tagliato cioè il traguardo dei 70 anni di matrimonio. Si tratta di Michele Piccione e Antonia Cappitelli che risiedono in contrada Giardinello. A festeggiare i nonnini oltre ad amici e parenti sono stati anche l’Assessore Andrea Baiata in rappresentanza dell’Amministrazione Di Girolamo e il parroco della Borgata, Don Giuseppe Sammartano, che ha impartito

loro anche la benedizione.

Michele e Antonia che celebrarono il loro matrimonio 70 anni addietro nella chiesa della Trinità, hanno sempre vissuto lavorando e dedicandosi alla famiglia. Il loro elisir di “lungo amore” è quello di scambiarsi ogni giorno tanti baci. Anche adesso non iniziano la loro giornata o la terminano senza scambiarsi un gesto d’affetto. Dalla loro unione sono nati tre figli, Vito, Vita Maria e Giuseppe. Quest’ultimo risiede in America dove Michele e Antonia …









