Marsala, i treni cancellati due minuti prima. Pendolari infuriati

Ancora disagi nel trasporto ferroviario in provincia di Trapani. Viaggiare in treno da queste parti è ormai un calvario quotidiano.

L’ultimo episodio, l’ennesimo, ieri mattina, a Marsala, come racconta a Tp24 una pendolare, Valentina.

Il treno previsto alle 6.55 è stato cancellato con annuncio dato appena due minuti prima. La voce dall’alto parlante invita i passeggeri a prendere il treno successivo, ma questo arriverà con più di mezz’ora di ritardo. Ma la beffa è che non è un episodio sporadico.

“Può capitare ovunque un ritardo, si potrebbe dire che è la normalità. Ma non se tali ritardi si presentano per ben 3 giorni consecutivi. La sottoscritta, come tutti, paga per un servizio che dovrebbe essere garantito. Un servizio che costa la non proprio modica cifra di 72 euro mensili, 9 euro per una corsa andata e ritorno, ma che a mio avviso non vale neanche mezzo centesimo. Perch& …









Leggi la notizia completa