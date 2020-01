Marsala 2020, il ritorno di Giulia Adamo: vuole fare il sindaco, con tutto il centro destra. Effetto domino? Il centro sinistra al bivio…

“Aspetto con estrema serenità la sentenza. E dopo allora sarà disponibile a candidarmi a Sindaco, ma solo se ci sarà un gruppo per lavorare sui progetti. Ci organizzeremo con Benny Musillami per creare un tavolo di lavoro. Ma dev’essere una cosa seria e importante”. Così Giulia Adamo ha dichiarato nel corso della sua conferenza stampa avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri presso Palazzo Burgio- Spanò.

Ricordiamo che Giulia Adamo il 21 maggio 2012 venne eletta sindaco di Marsala, dopo aver vinto il ballottaggio contro Salvatore Ombra. Al primo turno aveva ottenuto il 46.15% dei voti (18.065 preferenze) contro il 29,79% di Salvatore Ombra (11.663 preferenze). Al secondo ottenne il 65,86% dei voti (21.275 preferenze) contro il 34.14% dei voti (11.027 preferenze) ottenute da Salvatore Ombra. Il 22 agosto 2012 si dimette da deputata regionale per incompatibilità con la carica di sindaco. La Giunta Adamo fu sostenuta da …









