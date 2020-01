Giornata Mondiale delle Zone Umide, Legambiente: il 2 febbraio visita a Capo Feto

Capo Feto, la RNO dei Gorghe Tondi e Lago Preola, e la RNO Isole dello Stagnone di Marsala, sono tra le ultime zone umide esistenti in Sicilia. Costituiscono risorse ambientali ricche di biodiversità, il cui delicato e fragile ecosistema rischia di essere compromesso se non adeguatamente preservato e tutelato .

A partire dagli anni cinquanta del secolo scorso, la zona umida di Capo Feto è stata sottoposta a tutti i vincoli e alle tutele previste dalle leggi in materia di protezione dell’ambiente, sino al decreto del ministero dell’ambiente che l’ha inserita nella convenzione internazionale Ramsar. Ciò nonostante, la zona umida di Capo Feto, anziché essere una risorsa per le comunità locali, si presenta oggi sostanzialmente abbandonata a se stessa , al bivacco selvaggio ed al campeggio abusivo (con ciò che ne consegue in termini di abbandono …









