Gibellina. Nuovo libro di Balsamo Storia della scuola a Gibellina. Domani la presentazione

Si terrà domani, 1 febbraio, all’interno dei locali del Club Juventus “Alessandro Del Piero” (Viale Finocchiaro Aprile), la presentazione del nuovo lavoro di Mario Balsamo: Storia della scuola a Gibellina.

Il nuovo volume, come ha specificato il proprio autore, ha l’obiettivo di ricostruire proprio la storia dell’Istituzione scolastica nel piccolo paese belicino, partendo dalla origini, attraversando il Medioevo (grazie a fonti autorevoli), fino a giungere ai giorni d’oggi.

Ad accompagnare, come sempre, questo excursus storico ci saranno tante foto, raccolte dall’autore, che permetteranno al lettore di rivivere vecchi ricordi e vedere come, nel corso del tempo, gli usi e i costumi del proprio paese siano cambiati.

L’appuntamento è quindi per sabato 1 febbraio alle 17:00, presso i locali siti in Via Finocchiaro Aprile.

Valentina Mirto









