G55 COWORKING/FABLAB – 20 borse di studio per gli studenti degli ultimi anni degli Istituti Superiori

Una speciale opportunità sarà offerta a 20 studenti del Belìce tramite il progetto “ForgeH School 2020 – Learning by doing“, nato all’interno del G55 dalla StartUp Forgeh in seguito a numerose richieste di figure professionali nell’ambito dello sviluppo web.

L’assessore alle Innovazioni Tecnologiche Antonino Zinnanti, precisa quanto segue: “A seguito del grande successo della 1° edizione di SITA – Settimana delle Scienze, Innovazioni, Tecnologie e Ambiente, tenutasi lo scorso dicembre presso il G55 Coworking/Fablab del Comune di Partanna, abbiamo registrato, con enorme soddisfazione, la richiesta da parte di aziende siciliane di ben cinque sviluppatori/programmatori web da impiegare con contratti a tempo determinato e indeterminato.

Considerato che la percentuale di giovani disoccupati nella provincia di Trapani ha raggiunto il 48,5%, il poter offrire lavoro a cinque giovani ci inorgoglisce non poco.

Dopo circa un mese di ricerca e contatti …









