Erice, rifiuti per strada. Scattano le multe

Proseguono i controlli sul territorio disposti dall’amministrazione comunale ericina. Tra le misure adottate l’avvio di controlli periodici sul territorio con particolare attenzione all’abbandono indiscriminato dei rifiuti in luoghi non autorizzati.

Nel corso dei controlli eseguiti nei giorni scorsi dalla Polizia Municipale in collaborazione con la ditta Econord spa, sono stati ispezionati alcuni sacchetti di spazzatura abbandonati lungo le strade individuando alcuni dei trasgressori che sono stati debitamente multati.

“Il nostro auspicio – ha commentato l’assessore alla Polizia Municipale Spagnolo – è che tali misure possano contribuire a scoraggiare tali comportamenti inqualificabili che purtroppo continuano a ripetersi nei nostri territori. Oltre a tali misure abbiamo iniziato nei giorni scorsi il monitoraggio delle zone sensibili attraverso l’ausilio delle c.d. “fototrappole” che consentono di individuare gli eventuali trasgressori anche nelle ore notturne attraverso la lettura del numero di …









Leggi la notizia completa