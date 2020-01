Don Ciotti incontra gli studenti di Castelvetrano – LE FOTO

Lo scorso mercoledì, nell’Aula magna del Liceo scientifico “M. Cipolla” di Castelvetrano, Don Ciotti ha incontrato i ragazzi delle scuole superiori del territorio; questa è una delle tappe che lo porterà, insieme all’associazione Libera, il 21 Marzo, a Palermo per la venticinquesima giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Protagonisti della mattinata, una rappresentanza di studenti dei Licei castelvetranesi, dell’Istituto tecnico commerciale e dell’Istituto alberghiero che si sono impegnati nella realizzazione di varie performances musicali, artistiche e teatrali, focalizzando la loro attenzione sul tema delle mafie e dell’educazione alla legalità.

Titolo dell’evento: “I giovani raccontano la legalità, per dire no alla mafia”.

La manifestazione si è aperta con la proiezione di un video realizzato da alcuni ragazzi delle classi quinte del Liceo scientifico: “ …









