Coronavirus, allarme nella nave da crociera. A bordo anche due trapanesi

C’erano anche due coniugi trapanesi sulla nave Costa Smeralda.

Quando a bordo è scattato l’allarme coronavirus, la crociera per Vincenzo Ferlito e sua moglie si è trasformata in un vero e proprio incubo.

Ore di angoscia. Poi, però, per fortuna l’allarme è rientrato.

La presenza sulla nave di due turisti cinesi che manifestavano sintomi sospetti aveva gettato nel panico tutti gli altri passeggeri che hanno dovuto ritardare lo sbarco.

Per fortuna i controlli a cui sono stati sottoposti hanno dato esito negativo. Si era trattato soltanto di un falso allarme.









