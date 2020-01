Castelvetrano e Partanna, i Carabinieri effettuano servizio a largo raggio: due arresti e 11 denunce

Durante la giornata di ieri, 30 gennaio 2020, i militari della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego di diversi equipaggi dei reparti dipendenti, a conclusione del quale sono state deferite in stato di libertà 11 persone mentre 2 sono state tratte in arresto.

A Partanna, i militari della locale Stazione – guidata dal Luogotenente Vincenzo Bonura – hanno tratto in arresto L. L. e C. A., rispettivamente di 38 e 56 anni, partennesi e già noti alle forze dell’ordine. I predetti, a seguito di controllo – effettuato unitamente a personale “ENEL Distribuzione s.p.a.” – risultavano usufruire arbitrariamente di energia elettrica presso il loro domicilio, prelevata tramite cavi portanti dalla rete elettrica pubblica.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito sono stati messi a disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca. Nello stesso contesto sono stati …









