Campobello. Carabinieri: plauso del Sindaco

Sono costantemente impegnati nel controllo del territorio, contrastando la microcriminalità e contribuendo a restituire ai cittadini sicurezza e fiducia nelle istituzioni »

Il sindaco Giuseppe Castiglione, unitamente al presidente del Consiglio comunale Simone Tumminello, rivolge un plauso ai Carabinieri della stazione di Campobello di Mazara, guidata dal maresciallo maggiore Pietro Fiorentino per l’intensa ed efficace attività di controllo costantemente eseguita su tutto il territorio comunale e culminata in diverse recenti attività volte al contrasto della microcriminalità di cui una, in particolare, è stata eseguita nella giornata di ieri, 29 gennaio, quando i militari della locale stazione hanno tratto in arresto un 39enne di origini tunisine colto in flagranza di reato nell’atto di derubare 2 biciclette da un’abitazione di Tre Fontane.

«Si tratta di un'attività che merita attenzione – dichiarano il Sindaco e il Presidente del …









