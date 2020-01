Calciomercato Trapani: ufficiale il colpo Piszczek, risoluzione contrattuale con Ferretti

Sono gli ultimi botti di mercato in casa Trapani. Nelle ultime ore la società granata ha annunciato la risoluzione contrattuale con l’attaccante Daniele Ferretti, questo il comunicato ufficiale:

“La Società Trapani Calcio comunica la risoluzione contrattuale con il calciatore Daniele Ferretti. Al Trapani da giugno 2017, l’attaccante ha totalizzato in maglia granata 33 presenze tra Serie C e Serie B, arricchite da 6 gol (5 nella scorsa stagione sportiva, culminata con la promozione in Serie B dopo i play off, 1 nell’attuale). Grazie, Daniele, per gli splendidi momenti vissuti assieme. Sempre uno di NOI!”

Inoltre il Trapani ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante polacco Filip Piszczek, ecco il comunicato della società:

"Perfezionato l'ingaggio dell'attaccante Filip Piszczek, che arriva al Trapani con la formula del prestito. Classe 1995, polacco, è alla sua prima esperienza in Italia.









