Auto contro due asini, trasferito a Palermo il giovane ferito

È stato trasferito all’ospedale Civico di Palermo, Ignazio Lazzara, il giovane di vent’anni che stanotte è rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi sulla strada statale 115, nel tratto compreso tra Mazara del Vallo e Campobello, all’altezza del bivio per la contrada San Nicola.

Il giovane era alla guida della sua Alfa Romeo 147 e stava rientrando da Mazara del Vallo verso casa, a Campobello, quando s’è trovato sulla strada due asini. L’impatto è stato inevitabile. I due quadrupedi da soma sono morti, mentre il giovane ha riportato un politrauma cranico facciale con frattura del massiccio e la frattura della scapola destra. Il giovane è stato trasferito presso l’Unità complessa di Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva del Civico di Palermo. La strada statale è rimasta chiusa per alcune ore, per consentire i rilievi della Polizia Municipale e della Polizia …









Leggi la notizia completa