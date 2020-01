Alunni della Ruggero Settimo ricordano la Shoah: parole e musica contro l’oblio sul genocidio

Lunedi 27 gennaio 2020, alle ore 16.30, presso l’Auditorium del II Circolo Didattico Ruggero Settimo si è celebrata la “Giornata della Memoria”.

La Manifestazione, “I Giovani incontrano la Shoah: parole e musiche per non dimenticare” ha avuto come filo conduttore il testo della scrittrice Anna Baccelliere, “Il Pettirosso”, tratto dalla raccolta “L’alfabeto del Mondo”.

Gli alunni delle classi quarte dei Plessi Ruggero Settimo e Dante Alighieri, dopo un percorso di lettura, analisi testuale e scrittura creativa, hanno realizzato un’ originale trasposizione del racconto, corredata da disegni, immagini, didascalie, video.

Di grande impatto emotivo la drammatizzazione del testo, intriso di tratti realistici ma non cruenti, con un un messaggio finale pieno di speranza: nel campo di concentramento, infatti, i tre giovani fanciulli, protagonisti della storia, trovano un pettirosso ferito che li aiuterà a superare i momenti …









