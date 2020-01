Agghiaccianti i dati emersi dal rapporto Eurispes 2020: Un italiano su sette crede che la Shoah non sia mai esistita

Ieri l’istituto privato di ricerca Eurispes ha reso noti i dati del Rapporto Italia 2020, che sonda gli orientamenti degli italiani su temi di economia, costume, finanza, politica o attualità.

Lo studio, giunto alla sua 32esima edizione, è stato presentato presso l’Aula Magna dell’Università Sapienza di Roma alla presenza del premier Giuseppe Conte.

Tra le varie convinzioni errate intercettate dalla ricerca, ci sono quelle relative alla Shoah e al ruolo della comunità ebraica nella storia d’Italia. Secondo Eurispes – che ha condotto l’indagine su un campione di 1000 soggetti, scelti in proporzione alla società italiana – un italiano su sette non crede sia mai esistita.

“Rispetto all’affermazione che l’Olocausto degli ebrei non è mai accaduto, la quota di accordo si attesta al 15,6 per cento (con un 4,5 per cento …









Leggi la notizia completa