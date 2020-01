Trapani: nominato dal Sindaco il nuovo CDA ATM

Com’è noto, dopo un periodo di proroga, nel mese di dicembre u.s., l’ing. La Rocca è cessato dall’incarico di Amministratore unico di ATM.

Al fine di assicurare la continuità aziendale, in vista di importanti innovazioni che coinvolgeranno l’azienda, è stato nominato Amministratore unico, senza compenso, il dott. Barone, che a dicembre – per raggiunti limiti d’età- era andato in pensione.

Nel frattempo, il Comune di Trapani, anche grazie al voto favorevole espresso dal Consiglio Comunale relativamente alla modifiche statutarie di ATM, ha intrapreso un dialogo con i Comuni di Erice, Paceco e Favignana, onde trasformare ATM in società di trasporti e mobilità ”territoriale” e non più “locale”.

In questo quadro, gli Assessori all’uopo delegati ed i Segretari dei diversi enti, con la collaborazione di ATM, hanno gi& …









