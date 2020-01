Speciale maturità 2020: pubblicate le materie dell’esame

Finalmente l’attesa è finita, dopo giorni di ansia da parte di studenti e insegnanti le tanto attese materie sono state appena pubblicate dal Ministero dell’Istruzione.

L’ appuntamento infatti, era stato fissato proprio dal ministro Azzolina per oggi 30 gennaio alle ore 14:00 ed ovviamente il ministero non ha ritardato.

Ed ecco le materie riguardanti la seconda prova (che saranno anche quest’anno 2 )in quanto la prima ovviamente resta italiano:

Licei: https://visualizzamaterieesame.static.istruzione.it/licei.html

Isitituti tecnici: https://visualizzamaterieesame.static.istruzione.it/istitutiTecnici.html

Istituti professionali : https://visualizzamaterieesame.static.istruzione.it/istitutiProfessionali.html

Roberto Marrone









