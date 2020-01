Partanna: progetto scolastico “ Nonni-Amo. Nonni – Lettori a Scuola”

L’Istituto Comprensivo “ Rita Levi Montalcini” – Scuola Secondaria di 1° grado ha realizzato nella classe I D, grazie al contributo della professoressa Francesca Catalano, il progetto scolastico “ Nonni – Amo. Nonni- Lettori a Scuola”.

Tale percorso scolastico, pubblicato sul sito “ www.libriamociascuola.it, mira a far acquisire agli alunni i seguenti obiettivi: vivere la lettura come attività libera che coinvolga il ragazzo cognitivamente ed emotivamente; discutere le proprie idee e confrontarle per il raggiungimento di uno scopo condiviso; riconoscere e decodificare le diverse emozioni, le sensazioni e gli stati d’animo; risolvere problematiche attraverso le socializzazioni e la cooperazione.

Nella fase operativa del progetto l’insegnante Catalano ha avviato gruppi di ricerca attorno al tema del riscaldamento ambientale, contestualmente è stato letto il libro di Greta Thumberg “ La nostra casa è in fiamme” e raccolti dati …









