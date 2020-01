Mazara, femminicidio, l’avv. Marilena Messina: “Rosalia Garofalo voleva separarsi dal marito poi era tornata da lui”

Ci sono storie che hanno un finale segnato, quasi scontato, e quella tra Rosalia Garofalo e Vincenzo Frasillo sembra una di queste. 54 anni lei e 53 lui, 30 anni di matrimonio, praticamente una vita passata assieme.

Ma le storie di questo matrimonio non parlano di giorni felici, passati in concordia, quanto di continue e reiterate violenze che Rosalia subiva da tempo e l’ultimo eccesso d’ira è stato per lei fatale.

Durante la serata di ieri Vincenzo Frasillo, intorno alle 20:30, chiama il 118 chiedendo soccorso per la moglie che non dà più segni di vita. L’operatore allerta le forze dell’ordine che si precipitano in via Calipso per verificare quanto è accaduto. Nulla si è potuto fare per rianimare la povera Rosalia e si è quindi proceduto alla constatazione del decesso. Il suo corpo presentava numerose ecchimosi e tumefazioni in diverse parti, segni delle percosse …









