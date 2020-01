Mazara, donna uccisa nella sua abitazione, la Polizia sulle tracce dell’omicida.

Secondo notizie circolanti e ancora da verificare, un delitto si sarebbe consumato nella serata di ieri a Mazara del vallo.

Una donna, di cui ancora non si conoscono le generalità, sarebbe stata trovata morta nella propria abitazione.

Sul delitto indaga la Polizia di Stato del locale commissariato, che sembrerebbe essere già sulle tracce dell’omicida.

Come dicevamo precedentemente molti dati, come dinamica, movente generalità delle persone coinvolte, sono al momento sconosciute e al vaglio delle autorità competenti.

Vi terremo aggiornati sullo sviluppo del caso.









