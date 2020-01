Liliana Segre ospite del Parlamento Europeo: parlamentari in lacrime per il suo discorso

Liliana Segre, senatrice a vita e sopravvissuta all’Olocausto, ha tenuto un discorso davanti gli europarlamentari riuniti in seduta plenaria a Bruxelles in occasione della cerimonia del Giorno della memoria, per ricordare il 75esimo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Le parole di Segre – che ha ricordato la sua esperienza di quando affrontò la cosiddetta “marcia della morte”, ovvero la deportazione verso i campi di sterminio tedeschi di tutti i prigionieri internati in Polonia, dove stava arrivando l’Armata rossa dei russi – hanno commosso diversi parlamentari, che non sono riusciti a trattenere le lacrime.

«La gente mi domanda perché c’è ancora l’antisemitismo e il razzismo. Io rispondo che c’è sempre stato», che prima «non c’era il momento politico per poter tirar fuori l’antisemitismo e …









