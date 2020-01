“Hermès” Sceglie Gibellina per la collezione “Hermès silk”

I soldi della casa di moda francese per la manutenzione delle opere – Per lo shooting fotografico il Comune incasserà 17.000 euro

La Sicilia piace sempre di più. Le bellezze paesaggistiche e architettoniche dell’isola, oramai da diversi anni, vengono scelte anche dalle case di moda per la presentazione di collezioni estive e invernali. È successo con Gucci (a Selinunte) e Dolce & Gabbana (Palermo, Palma di Montechiaro, Agrigento, Sciacca), ma anche con Yves Saint Laurent e Bottega Veneta a Gibellina. Ora la città d’arte contemporanea, per la prima volta, è stata scelta dalla casa di moda francese “Hermès” per promuovere la collezione “Hermès silk”, una linea esclusiva di accessori per l’abbigliamento femminile e maschile. Per alcuni giorni del mese di marzo Gibellina diventerà il backstage per lo shooting fotografico …









