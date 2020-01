Enrico Remigio ha vinto un milione di Euro a “chi vuole essere milionario” di Gerry Scotti,

Storica puntata ieri sera per il noto quiz di Gerry Scotti “Chi vuol essere milionario?” Un 30enne manager abruzzese, Enrico Remigio ha vinto l’ambito premio di un milione di euro. Dopo l’esaltante cavalcata della puntata precedente che lo aveva portato a vincere bene trecentomila euro, il pescarese ieri sera si è visto porre la domanda da un milione, ci ha ragionato sopra per cinquanta minuti ed ha deciso di accendere l’opzione B: “Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?”. Via via che il tempo scorreva, l’ansia in studio è cresciuta fino a quando Enrico Remigio non ha acceso la quarta risposta, le iniziali della figlia. Gerry Scotti ha voluto spiegare la storia di Gene Cernan per poi ammettere sorridendo che …









Leggi la notizia completa