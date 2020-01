Elezioni Emilia Romagna e Calabria. Toni Scilla: “Forza Italia fortissima al Sud e determinante per la vittoria del centro destra di governo

La vittoria esaltante del Presidente della regione Calabria Jole Santelli testimonia la grande capacità attrattiva che ancora oggi ha Forza Italia tra gli elettori italiani; le liste riconducibili al movimento azzurro del Presidente Berlusconi hanno infatti superato il 27%.

Il progetto politico azzurro, liberale e liberista, con meno Stato, meno tasse, meno burocrazia, con più impresa, più investimenti, più lavoro, rappresenta ancora oggi, a distanza di 26 anni dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi, l’unica ricetta che può dare futuro, certezza e prosperità al nostro Paese.

È evidente che al Sud c’è la classe dirigente forzista che meglio di altri riesce a far comprendere e realizzare la proposta politica di Forza Italia.

Bisogna investire su dirigenti di partito









