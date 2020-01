Donna uccisa a Mazara, fermato il marito – VIDEO

Ha picchiato ripetutamente la moglie, con la quale erano sposati da trent’anni, sino a causarne la morte. Per questo, durante la notte, la Polizia di Stato ha dato esecuzione, a un fermo di indiziato di delitto, emesso dal P.M. di Marsala a carico del marito della donna, Vincenzo Frasillo (in foto), di 53 anni, disoccupato mazarese, colpito da Avviso orale del Questore, pregiudicato.

Gli agenti della Squadra Mobile di Trapani e del Commissariato P.S. di Mazara del Vallo sono intervenuti ieri sera, intorno alle 20,30, nell’abitazione dei due coniugi, nella via Calypso, dopo che l’uomo aveva chiamato i medici del 118, segnalando il decesso della moglie, Rosalia Garofalo, 52 anni, disoccupata di Mazara del Vallo.

VIDEO OPERAZIONE POLIZIA

La donna è stata trovato riverso sul letto matrimoniale e presentava gravi segni di percosse su tutto il corpo. L’uomo, condotto in Commissariato, per tutta la …









