Campobello. Attivisti  ritirano il sostegno al simbolo del M5s  

Gli attivisti del meetup Campobello Cave di Cusa, riunitisi in data 19/01/2020, non condividendo da tempo la linea politica del M5S, hanno deliberato di non sostenere più, in nessuna competizione elettorale, il simbolo del M5S. Il meetup ha stabilito di essere presente con una propria lista alle future elezioni amministrative che si terranno a Campobello di Mazara. Invita il Consigliere comunale Tommaso Di Maria ad abbandonare il M5S per costruire insieme un progetto politico credibile ed alternativo all’attuale amministrazione.

Campobello di Mazara 30/01/2020 – L’Organizzatore Paolo Buffa









