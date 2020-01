Assostampa: L’informazione non rincorra i Social travalicando le regole deontologiche

“Rileviamo con disappunto quanto accaduto nei giorni scorsi, quando alcuni siti on line hanno pubblicato, e rilanciato su facebook, un video amatoriale che riprendeva un uomo di cui era lampante il grave stato di disagio che, nudo, percorreva la via Marconi a Trapani. Appare evidente che queste riprese diventate virali e assurte a ‘notizia’ dai giornalisti travalichino sia i doveri professionali che le regole deontologiche, cosa che i direttori responsabili dei siti giornalistici sono tenuti disciplinarmente, e per legge, a rispettare, sconfinando nel modo più bieco di fare informazione”.

E’ quanto si legge in un documento approvato dall’assemblea degli iscritti alla sezione di Trapani dell’Associazione Siciliana della Stampa.

“Ci chiediamo allora se non sia il arrivato il momento di porre un freno a questa deriva che ha preso una parte dell’informazione in provincia …









