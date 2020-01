Ultimi giorni di calciomercato. Ecco i movimenti in casa Trapani

Sono ore di mercato infuocate in casa Trapani, sia per le entrate che per le uscite. La società granata ha infatti ufficializzato l’acquisto del portiere Elhan Kastrati, arrivato per sostituire il partente Andrea Dini nel ruolo di vice Carnesecchi, questo il comunicato:

“Il portiere Elhan Kastrati è del Trapani. Arriva a titolo definitivo, proveniente dal Pescara, e stamattina è giunto in città per aggregarsi alla squadra. Classe 1997, albanese, Kastrati approda nelle giovanili del Pescara nella stagione 2014/2015. Nella stagione 2016/2017 il debutto tra i professionisti in serie C con il Piacenza. A gennaio di quell’anno viene ceduto dal Pescara, sempre in prestito, al Teuta. Nella stagione 2018/19 torna al Pescara, squadra con la quale nell’attuale stagione sportiva ha totalizzato 11 presenze. Benvenuto, Elhan!”

Ufficiale inoltre anche un altro arrivo, quello del difensore Roberto Pirrello, ecco il comunicato:

“Ancora un rinforzo per la …









