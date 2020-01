Trapani Calcio, Luperini: “Cittadella squadra aggressiva e noi dovremo esserlo più di loro”

Questa mattina, nella sala stampa “Franco Auci” dello stadio “Provinciale”, si è tenuta la conferenza stampa del centrocampista granata Gregorio Luperini, autore di tre reti e un assist in diciassette partite con la maglia del Trapani, che ha dichiarato: “Infortunio di Moscati? L’infortunio di Marco è una grande batosta per lui e per noi come squadra, per me lui è come un fratello, speriamo torni presto e più forte di prima. Il Cittadella è una squadra di grande forza, molto aggressiva e intensa e noi dovremo esserlo più di loro, dovremo essere attenti, concentrati, cattivi e aggressivi più di quanto lo saranno loro. Io sto bene, mi sento in forma, sicuramente con il cambio modulo mi trovo meglio, il 3-5-2 l’ho fatto tante volte, sono contento per come sta andando e ce la stiamo mettendo tutta. Il …









