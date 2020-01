Tanta storia in un Boccone, Comunità Slow Food a scuola

La Comunità Slow Food per la valorizzazione dell’Alto Belice, in collaborazione I’Istituto Superiore ”F.Ferrara” IPSIA-Alberghiero ed il Comune di Mazara del Vallo (con patrocinio gratuito), presenterà il 17 febbraio il progetto “Tanta storia in un boccone”. Attraverso il tradizionale “Muccunetto”, antico dolce tipico di Mazara del Vallo, si intendono divulgare i valori del Buono, Pulito e Giusto che sono principi fondanti di Slow Food.

L’iniziativa rientra nel progetto della Comunità che ha tra i suoi obiettivi principali la tutela della biodiversità in tutte le sue sfaccettature e considera le istituzioni scolastiche tra i maggiori operatori per la salvaguardia della stessa. In questo caso specifico vuole porre l’attenzione sulla biodiversità culturale e sulle tradizioni che riteniamo essere una risorsa preziosa per il nostro territorio.

“L’impegno che la comunit& …









