Scontro tra due auto al passaggio a livello di Miragliano. Quattro i feriti

Una cattiva abitudine, che tanti automobilisti hanno, è stata causa di un incidente che si è verificato nella prima serata di oggi presso un passaggio a livello.

Erano da poco passate le 18:00 quando in contrada Miragliano, per consentire il passaggio del treno, il passaggio a livello si stava chiudendo e la luce rossa lampeggiante segnalava l’imminente chiusura delle sbarre.

Due automobilisti che transitavano in quel momento lungo la strada, davanti l’idea di attendere dietro le sbarre per un periodo di tempo più o meno lungo, hanno pensato di accelerare per cercare di passare prima che queste si abbassassero, ignorando il segnale rosso che impone l’obbligo di arrestarsi.

Secondo una prima ricostruzione del sinistro, una Renaul Modus con a bordo una coppia di giovani, che proveniva dal centro città, trovando la sbarra alla sua destra già abbassata, si sarebbe spostata improvvisamente a …









