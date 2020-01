Reddito/Pensione di Cittadinanza per un siciliano su dieci

In Sicilia, al 31 dicembre 2019, sono stati messi in pagamento 181.214 prestazioni di reddito/pensione di cittadinanza. Di questi quasi il 10% sono pensioni di cittadinanza (18.872), il restante 90% sono reddito di cittadinanza. I dati sono stati diffusi dall’Osservatorio statistico dell’Inps. Il dato differisce, però, sa quello nazionale, dove in Italia le pensioni di cittadinanza sono il 12,68%, contro il 10% della Sicilia.

I dati sono stati analizzati dal Forum siciliano del Terzo settore: «non dimentichiamoci che dietro i numeri ci sono persone con il loro disagio, le loro aspettative, la loro dignità». Nelle province di Palermo e di Catania sono oltre il 53% le prestazioni totali, pur avendo il 47% della popolazione. Se 181.214 sono i nuclei familiari interessati, le persone complessivamente coinvolte in Sicilia sono 466.505 pari al 9,33% della popolazione siciliana (la seconda per tasso di inclusione dopo la Campania). Di questi il 4,64% è coinvolto dalle pensioni di cittadinanza, …









