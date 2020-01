Mazara, Lavori di rifacimento del manto in alcune strade

Proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale di alcune vie del territorio di Mazara del Vallo.

Da oggi e fino al 14 febbraio le vie interessate ai lavori sono le seguenti: Viale africa (tratto compreso tra la via Castelvetrano e la via Socrate), via Toniolo, via Togliatti, via Santa Croce, via Santa Lucia (tratto compreso la piazza Macello fino a 110 ml), via Salemi (tratto compreso tra il civico 95 e 105).

Per consentire gli interventi, su richiesta del responsabile del procedimento e direttore dei lavori, geometra Salvatore Ferrara, il dirigente comandante della polizia Municipale Salvatore Coppolino ha emanato l’ordinanza n. 17/2020 con la quale sono istituiti:

Divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata, a decorrere dal giorno 29/01/2020 al giorno 14/02/2020, dalle ore 07:00 alle ore 18:00 nelle seguenti vie:

1) Viale Africa, tratto compreso la via Castelvetrano fino alla via Socrate;

2) Via Toniolo;

3)









