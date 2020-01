L’hairstylist trapanese Salvatore Sansica nel team Area Stile al Festival di Sanremo

Salvatore Sansica, titolare del salone Complici Jean Louis David di Trapani, sarà tra i parrucchieri impegnati – dal 4 all’8 febbraio – in occasione della 70esima edizione del Festival della Canzone italiana a Sanremo.

L’hairstylist trapanese, infatti, è stato chiamato a far parte del team di Area Stile, prestigiosa agenzia impegnata in svariati eventi di richiamo nazionale, che curerà l’hospitality dedicata alle etichette discografiche e agli artisti del Festival.

“Sarà la mia prima esperienza a Sanremo – commenta Sansica – dove ci occuperemo dei cantanti e degli ospiti che saliranno sul palcoscenico del teatro Ariston. Sono onorato e felice di essere stato selezionato da questo gruppo di colleghi, che conosco da tempo, per un compito di responsabilità come è il Festival dove metterò a disposizione tutte le mie competenze e la mia passione”.

La collaborazione di Salvatore Sansica con …









Leggi la notizia completa