L’avv. Rizzo risponde: “inserire il numero di telefono in un gruppo  whatsapp o in una  chat e’ reato”

Nella nostra epoca in cui ormai i social e internet la fanno da padroni, chi di noi magari durante la campagna elettorale o per altri motivi ha costituito un gruppo su Whatszzap inserendo numeri di telefoni di persone al fine di tenersi in contatto e far arrivare messaggi informativi e direttive. Attenzione perché non sempre tutto e’ lecito. L’avvocato Giovanni Rizzo ci spiega il perchè

Oggi spesso facciamo gruppi su messenger o sui social inserendo numeri di telefono di soggetti a cui desideriamo arrivino i nostri messaggi o per tenerci in contatto piu’ rapidamente. Facciamo attenzione . La Suprema Corte di Cassazione con Sent. n.21839/11 ha stabilito che “inserire il numero di telefono in un gruppo whatsapp o in una chat e’ reato” attenzione dunque a costituire gruppi su messenger o whatsapp inserendo numeri di soggetti senza …









