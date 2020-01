Giornata della Memoria: soddisfazione dell’Anpi Mazara per l’incontro con gli studenti dell’Istituto “G. Grassa”

Si è tenuta lunedì 27 gennaio 2020, in occasione del 75° anniversario dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, presso l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa” di Mazara del Vallo, la Conferenza “Pensieri e parole per non dimenticare”.

Una mattinata all’insegna di importanti riflessioni ed emozioni, grazie agli interventi del nostro Presidente On. Giuseppe Penice, alle testimonianze dei familiari di alcuni internati militari e partigiani mazaresi (nello specifico il dott. Vito Margiotta, il prof. Giacomo Anselmo e il sig. Giovanni Modica), ed infine agli elaborati esposti dagli alunni delle classi terze della scuola media.

Ringraziamo la Dirigente scolastica, professoressa Teresa Guazzelli, per averci ospitato e per il contributo di grande spessore dato alla Conferenza, la professoressa Caterina Gagliano, che ha coordinato il percorso degli allievi, gli altri docenti e tutto il personale scolastico per l’interesse e la disponibilità che hanno mostrato.

I ragazzi …









