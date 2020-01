Forbici, fantasia e passione: l’hairstylist Antonella Scarlata a Sanremo

Da Trapani a Sanremo per curare il look degli artisti che si esibiranno sul palco della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Anche quest’anno, Antonella Scarlata del salone Vogue Parrucchieri di Erice, sarà hairstylist ufficiale di Area stile, all’interno degli spazi dell’Hotel Royal di Sanremo nelle giornate del 5 e 6 febbraio, insieme ai migliori esperti make up, moda e hairstylist, a disposizione delle star partecipanti alla kermesse musicale, dalle 9.30 del mattino fino alle ore 19.30.

Nella Sala Ranuncolo dell’Hotel Royal si alterneranno sessioni di maquillage e acconciature, interviste tv e radio, angoli di relax con cibo e vino ad uso esclusivo degli ospiti invitati o muniti di pass. Inoltre, la presenza delle postazioni fissa di Radio Bruno assicureranno – 24 ore su 24 – notizie e curiosità durante tutta la settimana.

La scelta della Schwarzkopf Professional, nota azienda leader degli Hairdresser …









