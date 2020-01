[Cnr] Sanremo: “fallimenti di successo”

In occasione dei 70 anni del Festival, il nostro Focus monografico è dedicato alle canzoni in gara che non hanno vinto, sono state penalizzate o addirittura escluse, ma sono comunque divenute delle hit. Con l’aiuto dei ricercatori dell’Ente, le abbiamo usate come spunto per riflettere su alcuni argomenti scientifici

Quella che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio sarà la settantesima edizione del Festival di Sanremo. Per ricordare questo anniversario e per omaggiare una manifestazione così longeva e ancora tanto seguita dal pubblico, l’Almanacco della Scienza dedica il Focus monografico ad alcuni degli apparenti fallimenti del Festival: brani che non si sono classificati bene o che sono stati addirittura eliminati, ma che il pubblico ha invece apprezzato, tributando loro un grande successo, rendendoli delle hit e dei record discografici. A supportarci in questo viaggio nella musica leggera italiana, i ricercatori …









