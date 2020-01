Trapani Calcio, grave infortunio per Marco Moscati. Ufficiale l’arrivo di Ben David

Brutte notizie in casa Trapani. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore e del corno anteriore del menisco mediale del ginocchio destro per il centrocampista granata Marco Moscati, di cui non sono stati resi ancora noti i tempi di recupero. Questo il comunicato della società:

“Stop per Marco Moscati. Lesione del legamento crociato anteriore e del corno anteriore del menisco mediale del ginocchio destro. Questa la diagnosi per il centrocampista Marco Moscati, costretto a lasciare il campo al 24′ di Venezia-Trapani, all’esito degli esami strumentali cui è stato sottoposto ieri a Perugia. Il calciatore granata dovrà subire un intervento chirurgico di ricostruzione. Ti aspettiamo, Marco! Tornerai più forte di prima!”

Nel frattempo però la società granata, sempre nella giornata di oggi, ha ufficializzato l’arrivo del difensore Shay Ben David. Ecco il comunicato:

“In prestito …









