Stragi del ’92, parla il pentito Di Carlo. Il racconto tra servizi segreti e La Barbera

Il collaboratore di giustizia Franco Di Carlo è uno che sa. E’ stato testimone oculare del famoso incontro tra Stefano Bontade e l’allora imprenditore Silvio Berlusconi, ed è uno dei primi pentiti ad aver parlato dei cosiddetti mandanti occulti a Cosa nostra nelle stragi. Più volte, in questi anni, ha riferito dei suoi rapporti diretti con ambienti dei servizi segreti e proprio su questo è stato chiamato a deporre, nei giorni scorsi, nel processo che ha portato alla sbarra la primula rossa di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, con l’accusa di essere stato uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via D’Amelio.

Già negli anni Settanta frequentava figure come il generale Vito Miceli (l’allora capo del Sistema informazioni difesa, il servizio segreto militare sciolto nel 1977, ndr) o il colonnello Santovito (piduista, quindi direttore del Sismi tra il 1978 ed il 1981, ndr) …









