Sicilia-Marito picchia la moglie, figlia chiama il 112

Accade in Sicilia, più precisamente in un appartamento di Catania, dove una bambina impaurita da ciò che stava accadendo, ha avuto il coraggio di chiamare il 112 che è subito intervenuto facendo calmare gli animi. Il papà stava aggredendo la mamma in casa arrecandole parecchie percosse e lesioni.

Allertati dalla bimba, gli agenti intervenuti immediatamente, hanno condotto l’uomo in questura dove è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.

Gli agenti hanno rilevato che durante la lite, l’uomo ha colpito la moglie in fronte con un mazzo di chiavi ed inoltre la donna ha raccontato che le liti con il marito andavano avanti da anni anche di fronte alle figlie e che spesso sfociavano in aggressioni fisiche nei suoi confronti ma che mai aveva denunciato il marito o ricorso a strutture mediche.

Con l'occasione invitiamo tutte le donne maltrattate dai mariti o dagli









