Mazara, il 19 aprile l’elezione del Consigliere straniero aggiunto. Manca però la “Consulta degli Immigrati”. Integrazione soltanto di facciata…

Con la determina n.17 dello scorso 22 gennaio il sindaco Salvatore Quinci ha fissato al 19 aprile prossimo la data per l’elezione del consigliere straniero aggiunto.

Nel corso della seduta dello scorso 25 Luglio la “Commissione per le Garanzie Statutarie” allora presieduta dal Consigliere Giorgio Randazzo (Lega) e composta dai Consiglieri comunali Arianna D’Alfio (Partecipazione Politica), Giovanni Iacono (Libera Intesa), Antonio Colicchia (Mazara Bene Comune), Antonino Zizzo (Osservatorio Politico), Antonella Coronetta (M5S) e Giuseppe Palermo (Siamo Mazara) approvò la modifica al “Regolamento per l’elezione del Consigliere aggiunto”. Infatti, a causa della mancata presentazione delle candidature nella tornata elettorale dello scorso 5 Maggio per l’elezione del Consigliere Straniero aggiunto in rappresentanza delle minoranze straniere in Città, ad oggi in Consiglio comunale non vi è alcun rappresentante eletto. A ciò si aggiunge la previsione dell’art.8 del …









