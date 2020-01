Mazara diventa set di un film: di cosa si tratta?

Tutto nasce dallo scrittore e regista Niccolò Ammaniti che nel 2007 con “Come Dio comanda” si aggiudica il Premio Strega e subito dopo dà vita al romanzo “Anna”, tra l’altro tratto da una storia vera.

La storia è ambientata in una Sicilia distrutta, dove la tredicenne protagonista, si trova da sola e deve salvarsi da un virus che ha sterminato quasi tutti gli abitanti.

Il regista ed autore Ammaniti ha deciso di girare il film del romanzo proprio dove lo ha ambientato ovvero in Sicilia e nello specifico, nella Valle del Belice coinvolgendo anche comparse ed attori del nostro territorio.

Protagonista delle riprese del film la nostra Mazara del Vallo che in questi giorni si è vista “invasa” da mezzi della produzione cinematografica che hanno scelto alcuni luoghi caratteristici della nostra città ed hanno registrato alcuni spezzoni del film.

Nello …









Leggi la notizia completa