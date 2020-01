Marsala. Scomparso l’on. Salvatore Grillo, già sindaco, parlamentare ed assessore regionale

Il cordoglio del Sindaco Alberto Di Girolamo e del presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano. E’ deceduto ieri, circondato dall’affetto dei suoi familiari.

A nome dell’Amministrazione e mio personale desidero esprimere profondo cordoglio alla famiglia Grillo per la scomparsa del loro congiunto – sottolinea il Sindaco Alberto Di Girolamo”. Ci lascia uomo che ha caratterizzato la politica locale e regionale dal dopoguerra e fino agli anni ‘80”. “Marsala perde un suo figlio che attraverso l’azione politica ne ha favorito la rinascita post bellica e il rilancio socio economico. Sono vicino alla moglie, ai figli e ai parenti in questo momento di grande dolore – precisa il Presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano”.

L’on. Salvatore Grillo, dopo la 2^ guerra mondiale, inizia la sua attività politica che lo vedrà poi protagonista per oltre 40 anni. La sua …









