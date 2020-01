Marsala, il 2 febbraio ingresso gratuito al Parco Archeologico e al Museo Lilibeo

Visita guidata al Museo Per conoscere Lilibeo, ore 10.30.

Si ricorda che ogni prima domenica del mese il Parco archeologico di Lilibeo-Marsala e il Museo, come tutti i luoghi della cultura della Regione Siciliana, possono essere visitati gratuitamente.

Un appuntamento promosso dall’Assessora to regionale dei Beni Culturali che costituisce una occasione per riscoprire la bellezza e la storia della città di Lilibeo, raccontata attraverso l’importante patrimonio archeologico custodito ed esposto nel Parco e nel Museo.

Come ogni domenica e nei festivi, sarà possibile’ visitare il Parco Archeologico, con ingresso anche da Piazza della Vittoria (Porta Nuova) dalle ore 9.00 alle 12.30 e i.I Museo dalle ore 9.00 alle 13.30 (ultimo ingresso ore 13.00).

In particolare, domenica 2 febbraio si svolgerà una visita guidata al Museo dedicata al tema Per conoscere Lilibeo, a partire dalle ore 10.30, nel_ corso della quale la storia dell’antica Lilibeo, a partire …









Leggi la notizia completa