Marsala: “Giornata della Memoria”. Intenso e partecipato lo spettacolo teatrale sulla Shoah

“Non possiamo permetterci di non ricordare e cadere nell’indifferenza. La cultura di trovare un nemico, il diverso, ha permesso quel genocidio, inneggiando alla superiorità di una razza e dimenticando che siamo tutti esseri umani. Teniamo l’odio lontano, abbracciamo l’inclusione”.

È quanto ha affermato il vicesindaco Agostino Licari, intervenuto ieri sera alla rappresentazione “Shoah, il Valore della Memoria”, portato in scena al “Sollima” dal regista Massimo Graffeo.

Per lui e gli altri attori ha avuto parole di apprezzamento l’assessore Clara Ruggieri, aggiungendo: “Il teatro gremito è sinonimo di città sensibile a temi così importanti. L’olocausto è stato lo sterminio più atroce e agghiacciante dell’umanità che è composta da persone uguali, ma che il nazifascismo aveva deciso che così non era.

L’Amministrazione comunale, nella ricorrenza …









