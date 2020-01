Marsala, giornata della memoria. In scena lo spettacolo Shoah, il valore della memoria di Massimo Graffeo

In occasione della giornata della memoria va in scena al Teatro Comunale E. Sollima lo spettacolo Shoah, il valore della memoria per la regia di Massimo Graffeo con Andrea Badalucco, Cinzia Bochicchio, Azzurra Giardiello, Marilena Li Mandri, Federica Piazza, Tommaso Rallo e lo stesso regista, mentre le musiche sono state curate da Roberto Pellegrino.

L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, ha ottenuto un gran successo di pubblico; il teatro era gremito di gente.

Sono intervenuti prima dell’inizio dello spettacolo il Vice Sindaco, Agostino Licari, e l’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali, Clara Ruggieri.

Il Vice Sindaco, portando i saluti del Sindaco che non ha potuto presenziare e ringraziando il regista, ha affermato che non ci si può permettere di non ricordare attraverso le parole di Liliana Segre: “L’indifferenza è il male peggiore”. La convinzione, al tempo della Shoah, …









