Erice. “100 passi verso il 21 marzo”

Domani un incontro al Centro Sociale “Peppino Impastato” di Erice in memoria dell’agente Giuseppe Montalto, vittima di mafia

Si svolgerà domani, presso il Centro Sociale “Peppino Impastato” di Erice, la manifestazione “Le Strade dell’antimafia” in memoria di Giuseppe Montalto Agente di Polizia Penitenziaria ucciso dalla mafia il 23 dicembre 1995.

L’incontro, in programma a partire dalle 9:30, è organizzato dal Comune di Erice in collaborazione con il Presidio di Trapani dell’Associazione Libera e la UILPA.

In programma gli interventi oltre che del Sindaco di Erice, Daniela Toscano, di Gioacchino Veneziano, Segretario Generale UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia, Liliana Riccobene, vedova di Giuseppe Montalto, Gisella Mammo Zagarella, Referente Presidio G.G. Ciaccio Montalto di Libera Trapani.

