Coronavirus, Razza: “Nessun caso sospetto in Sicilia”

«A oggi in Sicilia non si registrano casi, nemmeno sospetti, riconducibili al Coronavirus». Lo ha detto l’Assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, durante il vertice che si è tenuto stamattina presso la sede dell’Assessorato a Palermo. «I nostri Uffici hanno già predisposto un piano che coinvolge le Aziende del Sistema Sanitario Regionale, il 118 e i medici di Medicina generale attraverso una procedura dedicata che in caso di necessità verrebbe immediatamente attivata. Desidero, infine, rivolgere un appello agli operatori dell’informazione affinché continuino ad agire con scrupolo e rigore nella gestione delle notizie collegate a questa vicenda: un caso sospetto si può certamente controllare, il panico no», ha detto sempre l’assessore.

Stamattina è stata effettuata una ricognizione dei reparti di malattie infettive presenti in Sicilia e dotati di posti letto con isolamento respiratorio. Una misura …









