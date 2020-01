Consegnato al presidente Musumeci, intercettato negli States da Orgoglio castelvetranese, il dossier per salvare l’ospedale di Castelvetrano

Quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare diceva John Belushi ed il Comitato Orgoglio Castelvetranese sempre aver preso alla lettera quella nota battuta per portare avanti la difesa dell’ospedale di Castelvetrano. E così grazie alla collaborazione dell’associazione Castelvetranesi d’America, presieduta da Luciano Saladino ed a Maria Campagna della Fidapa Castelvetrano è stato possibile consegnare al Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in visita istituzionale negli States, il corposo dossier messo insieme dai comitini ed il documento unitario approvato dai Consigli comunali del Belice in difesa dell’ospedale “Vittorio Emanuele” ribadendone l’importanza del presidio per l’intera Valle del Belìce. Ad agganciare Musumeci è stata la giornalista e docente universitaria Josephine Buscaglia Maietta , castelvetranese d’origine ma residente a New York che ha consegnato al governatore siciliano il dossier.









